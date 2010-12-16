БЮТ зайняв всю президію ВР - вечірнє засідання не розпочалося
16:29, 16 грудня 2010Політика
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Лідери фракцій консультуються
У Верховній Раді України вечірнє пленарне засідання поки що не розпочалося (має відкриватися о 16.00).
Як передає кореспондент УНІАН, депутати - члени фракції «БЮТ-Батьківщина» продовжують блокувати роботу парламенту.
За час великої перерви члени БЮТ у президії ВР розставили близько 20 стільців і розмістилися в них.
Депутати від інших політичних сил також залишаються у стінах ВР в очікуванні на початок пленарного засідання.
Лідерів фракцій у сесійній залі немає, оскільки вони проводять консультації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку представники «БЮТ-Батьківщини» заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи припинити переслідування лідерів опозиції. Ранкового засідання парламенту не було.
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