БЮТ зайняв всю президію ВР - вечірнє засідання не розпочалося

У Верховній Раді України вечірнє пленарне засідання поки що не розпочалося (має відкриватися о 16.00).

Як передає кореспондент УНІАН, депутати - члени фракції «БЮТ-Батьківщина» продовжують блокувати роботу парламенту.

За час великої перерви члени БЮТ у президії ВР розставили близько 20 стільців і розмістилися в них.

Депутати від інших політичних сил також залишаються у стінах ВР в очікуванні на початок пленарного засідання.

Лідерів фракцій у сесійній залі немає, оскільки вони проводять консультації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку представники «БЮТ-Батьківщини» заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи припинити переслідування лідерів опозиції. Ранкового засідання парламенту не було.