Регіонали ще не придумали, як «вибиватимуть» бютівців з президії

Представники парламентської більшості узгодять сьогодні позиції щодо розблокування трибуни Верховної Ради.

Про це сказав журналістам лідер фракції Народної партії Ігор ШАРОВ.

На запитання кореспондента УНІАН: «Яким чином розблоковуватимете трибуну? Вночі, чи що?» І.ШАРОВ відповів: «Зараз будемо думати».

За його словами, на даний час він сказав представникам своєї фракції розходитись по домах.

І.ШАРОВ повідомив, що під час Погоджувальної ради було «навіть запропоновано формування малого пакета – те, що потрібно більшості, і те, що потрібно опозиції». «Але немає розуміння, немає сприйняття», - зазначив він.

Як сказав І.ШАРОВ, фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягає на тому, щоб запросити до парламенту генерального прокурора Віктора ПШОНКУ, «який би у присутності керівників фракцій зняв рішення відносно Юлії ТИМОШЕНКО».

За його словами, компромісу не досягнуто.