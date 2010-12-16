Міліція на Петрівці «взяла» двох учасників податкового Майдану

Національна Координаційна рада підприємців України заявляє про затримання двох учасників акцій протесту проти набуття чинності Податкового кодексу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Координаційної ради підприємців.

“Схоже на те, що влада збирається показово покарати учасників акції протесту проти Податкового кодексу, залякати громадян, щоб наступного разу вони на захист своїх прав не вийшли”, – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, сьогодні близько 12.00 на київському ринку “Петрівка” міліція затримала Сергія КОЗАКА та Романа САФАНЮКА. Їм інкримінують несанкціоноване перекриття дороги (вул.Інституцька, перетин з Хрещатиком), яке за версією міліції відбулося 22 листопада, і за фактом якого порушено кримінальну справу.

За попередньою інформацією, повідомляє Коордрада підприємців, затриманих відвезли в приміщення Головного управління МВС України у Київській області.

“Ми закликаємо журналістів та небайдужих громадян подзвонити за телефонами 272-63-33, 278-40-22 (чергові), 272-62-31 (оперативний черговий ) і поцікавитися, де перебувають С.КОЗАК та Р.САФАНЮК”, – йдеться у повідомленні.

Також на сайті повідомляється, що Сергію КОСТАКОВУ – іншому затриманому за участь в акціях протесту – ще 10 грудня без присутності адвокатів та родичів в суді було продовжено строк утримання в Лук’янівському СІЗО.

“Є небезпека, що до нього за цей час будуть застосовані тортури”, – вважають у коордраді.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

У зав’язку з цим підприємці в багатьох містах, зокрема й у столиці, проводили акції проти набуття чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.