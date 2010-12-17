НУ-НС вимагає відставки Литвина

Фракція НУ-НС вимагає відставки голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА за ті події, які вчора відбулися у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни ВР заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, вчора представники фракції Партії регіонів жорстоко побили депутатів з опозиції. «Такі дії не можна виправдати нічим. На жаль, такі дії з боку влади уже стали тенденцією», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Він нагадав, що такі саме дії були вчинені і по відношенню до депутатів фракції НУ-НС під час ратифікації Харківських угод.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що вчорашнім подіям має бути дана жорстка оцінка з боку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА та голови Верховної Ради України В.ЛИТВИНА, а винні мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

На переконання М.МАРТИНЕНКА, на керівництві держави також лежить відповідальність за вчорашні події. «За скоєння злочину ми вимагаємо відставки голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА», - сказав він.