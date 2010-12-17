Французький філософ розкрив причину недовіри українців до Росії

Сучасний філософ, консультант з питань зовнішньої політики Президента Франції Андре ГЛЮКСМАНН вважає, що українсько-російські відносини досі знаходяться під впливом травматизму XX століття.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Профіль».

«У величезної більшості українців у сім`ях є жертви Голодомору. А якщо це не голод, то ГУЛАГ, репресії, розкуркулення, яке було спрямоване зовсім не проти куркулів, а проти українців», - сказав А.ГЛЮКСМАНН.

Він упевнений, що цей негативний досвід породжує в українців почуття недовіри до Росії, почуття небезпеки у зв`язку із залежністю від Росії і впливає на відносини між державами.

«Безперечно, конфлікт знаходить своє втілення, ще більш сучасніше, в недавньому шантажі щодо газових постачань. Але чому цей шантаж так гостро сприймався? Тому що він відгукнувся в старих, ранніх ранах, набагато глибших», – заявив А.ГЛЮКСМАНН.