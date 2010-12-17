Опозиція переконана, що за мордобоєм у ВР стоять Янукович, Литвин і Азаров

Опозиція вимагає заслухати звіт генерального прокурора Віктора ПШОНКИ про результати розслідування вчорашньої бійки у Верховній Раді, а також відставки голови парламенту Володимира ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи результати спільного засідання двох опозиційних фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.

«Ми переконані, що те, що відбулося вчора в парламенті, організували ЯНУКОВИЧ, ЛИТВИН, АЗАРОВ. Виконавці і прізвища прозвучали, і вони на відеозаписах відомі. Ми вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності цих людей і будемо вимагати наступного тижня звіту генерального прокурора про ті слідчі дії, які були виконані», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що у парламенті буде зареєстрована постанова про звільнення В.ЛИТВИНА з посади голови ВР, опозиція вимагатиме негайно розглянути це питання наступного тижня.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО заявив, що депутати від «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС не повернуться у сесійну залу ВР, доки не буде надано “належної оцінки вчорашньої бійки у парламенті”. «Опозиція не повернеться до сесійної зали ні сьогодні, ні далі, доки не буде дано належної оцінки тому, що відбулося. Тому що так, як вчора діяли проти парламенту і парламентаризму, точно так само ця бульдозерна влада діє і діятиме проти всього суспільства. Це треба зупинити», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що опозиція наполягала на розгляді сьогодні проекту закону про пенсійну реформу. «Щоб АЗАРОВ і ТІГІПКО сьогодні розказали, чому буде збільшено пенсійний вік не тільки для жінок, але й для чоловіків», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив переконання, що бійка у ВР була спровокована для того, аби не допустити розгляду законопроекту про пенсійну реформу.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 грудня, у сесійній залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Депутати від ПР увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” забрала “швидка допомога”.

Cьогодні прокуратура Печерського району Києва розпочала перевірку і збір матеріалів з приводу вчорашніх сутичок у Верховній Раді між народними депутатами.

Також сьогодні на початку пленарного засідання ВР депутати від “БЮТ-Батьківщини” на своїх місцях запалили лампадки. За словами депутатів, це символізувало «похорони демократії у Верховній Раді». Потім вони залишили сесійну залу.