Ярошенко каже, що уряд Тимошенко завдав збитків на 50 мільярдів

Загальна сума збитків за результатами перевірок діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО може перевищити 50 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Загальна сума збитків, яка встановлена аудиторами по невеличким перевіркам, перевищує 3 млрд. грн. Це були системні порушення у різних напрямках використання бюджетних коштів. Зараз по цим та іншим напрямкам продовжується робота КРУ. Попередньо ми вбачаємо порушень бюджетного законодавства на суму більше ніж 50 млрд. грн.», - сказав міністр.

Він також зазначив, що ця сума була названа головою КРУ і «у Савіка ШУСТЕРА, і в газетах, і в журналах».

Міністр зауважив, що з приводу розтрати бюджетних коштів урядом Ю.ТИМОШЕНКО проводиться попередній аудит, і цим встановлена попередня сума збитків державному бюджету у розмірі 50 млрд. грн.

«Результати матеріалів попереднього аудиту передаються в правоохоронні органи, правоохоронні органи проводять розслідування, вони розглядають кожен факт, знаходять докази, і якщо матеріали попереднього аудиту мають достатньо доказову базу, іде притягнення до різних форм відповідальності», - зазначив Ф.ЯРОШЕНКО.