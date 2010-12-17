Яценюк: такий парламент більше не має права на існування

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає скасувати підписку про невиїзд лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО і порушити кримінальну справу за фактом побиття депутатів у Верховній Раді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронт Змін», він звернувся до генерального прокурора із депутатським запитом щодо кримінальної справи, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Посилаючись на положення закону про прокуратуру, А.ЯЦЕНЮК просить перевірити, чи законно порушено кримінальну справу проти опозиційного політика, і вимагає у разі виявлення порушень вжити заходів щодо закриття цієї справи.

«Судячи з повідомлень у засобах масової інформації, є підстави припустити, що кримінальна справа проти ТИМОШЕНКО порушена не з міркувань відновлення законності, а з метою політичних переслідувань. Саме так можна пояснити оголошення Генпрокуратури про взяття з Ю.ТИМОШЕНКО підписки про невиїзд. Добре відомо, що правоохоронні органи мають усі можливості контролювати пересування будь-якої особи і в разі необхідності можуть перешкодити їй виїхати за межі будь-якого міста чи країни. У цій ситуації підписка про невиїзд виглядає як політичний тиск на опозиційного політика. Тому я звернувся до генпрокурора з проханням перевірити законність слідчих і процесуальних дій» - пояснив лідер «Фронту Змін».

Крім цього, А.ЯЦЕНЮК вимагає від Генпрокуратури негайно порушити кримінальну справу за фактом вчорашнього побиття депутатів у Верховній Раді.

«Реальні злочини тепер скоюють прямо в залі парламенту, перед фото- і відеокамерами. Влада вже навіть не робить вигляд, що закон щось для неї означає. Після подій 16 грудня такий парламент більше не має права на існування. Це вже не Верховна Рада, а зрозуміло яка «Установа», - наголосив він.