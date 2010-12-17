Азаров вважає, що опозиція отримала по заслугах

Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає цинічними дії народних депутатів від опозиції вчора у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, коментуючи на прохання журналістів вчорашні події в парламенті.

«Дії опозиції, яка принесла ланцюги, металеві прути, цинічні, безпрецедентні за своїм масштабом. І вони (опозиція) мають знати, що парламент працюватиме», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що сьогодні перед Верховною Радою стоїть надзвичайно важливе завдання – прийняття державного бюджету на 2011 рік.

«Парламент має працювати. Тим паче, що на порядку денному парламенту стоїть доленосний для країни закон про державний бюджет, без якого країна жити не може», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 грудня, в сесійному залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які вранці блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Перед цим народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували двері в сесійний зал: деякі ланцюгами, інші - якимись зав`язками.

Проте всі вхідні двері в зал були розблоковані, депутати від ПР вдерлися в сесійний зал з дверей президії, через які входять керівники Верховної Ради, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійний зал.

П`ятьох “бютівців” забрала “швидка допомога”.