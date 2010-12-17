Єфремов про мордобій: соромно було б, коли б влада не забезпечила роботу

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що правоохоронні органи мають порушити кримінальні справи за фактами всіх бійок між народними депутатами, а не тільки щодо вчорашньої сутички між представниками фракцій ПР і “БЮТ-Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я не проти того, щоб порушувалися кримінальні справи, але водночас і по тим фактам, які були до цього», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що вчора на засіданні Погоджувальної ради керівництво парламенту і представники більшості докладали всіх зусиль, щоб знайти компроміс, однак представники “БЮТ-Батьківщини” постійно провокували їх.

«І ми змушені були вжити заходів, щоб розблокувати роботу зали і ухвалити закони, які потрібні державі. Соромно було б, коли б влада не змогла забезпечити свою роботу», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також наголосив, що члени фракції ПР неодноразово попереджали “бютівців” про можливий вихід ситуації з-під контролю.

Він звернувся до журналістів з проханням менш емоційно ставитися до вчорашньої бійки і знайти справжніх ініціаторів конфлікту. «Що, наші колеги зайшли зі стільцями і почали кидатися?», - запитав О.ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що представники фракції “БЮТ-Батьківщина” занесли до сесійної зали монтування і ланцюги, але не зміг пояснити, чому вони не застосували ці знаряддя під час бійки.

Відповідаючи на запитання, чому під час інциденту постраждали саме “бютівці”, а не “регіонали”, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ті люди які залишилися, були і за віковим критерієм, і за фізичним станом не в змозі протистояти депутатам, які були з нашої фракції».

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 грудня, у сесійній залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Перед цим народні депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували двері в сесійну залу: деякі ланцюгами, інші - якимись пов’язками.

Однак усі вхідні двері до зали були розблоковані, депутати від ПР увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” забрала “швидка допомога”.

Cьогодні прокуратура Печерського району Києва розпочала перевірку і збір матеріалів з приводу вчорашніх сутичок у Верховній Раді між народними депутатами.