Принцип нинішньої влади: хто не з нами - того за грати або на коліна?

Вчорашня бійка у Верховній Раді - це відвертий кримінал з боку деяких депутатів від Партії регіонів, заявив лідер Громадського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, інакше назвати божевілля, яке відбувалося 16 грудня у парламенті, не можна: «Те, що відбулося вчора в українському парламенті - це відвертий кримінал з боку деяких депутатів фракції Партії регіонів. Вся країна, вся світова спільнота побачили той цинізм, брехню і блюзнірство, з яким провладні депутати проводять в життя їхню "нову демократію".

“Принцип, за яким діє нинішня влада, можна охарактеризувати як: хто не з нами - того до в’язниці або на коліна, а механізмом його реалізації стало залякування інакодумців і відверте знущання над усім українським народом», - заявив З.ШКІРЯК.

За його словами, сьогодні йдеться не тільки про “реальні політичні репресії проти лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО і її соратників, сьогодні кожен з нас ризикує бути побитим, приниженим, заляканим, відправленим за грати тільки тому, що не приймає методів "менеджменту" чинної влади”.

З.ШКІРЯК заявив, що виправдання для брутального побиття народних депутатів, які, як і «регіонали», представляють в парламенті значну частину українського народу, не може бути.

За його словами, для доведення своєї правоти існують цивілізовані методи - мова аргументів, переконання, факти, якщо вони не зліплені штучно, й інші форми парламентських дискусій.

«Але вчорашні події показали, що влада цілеспрямовано веде країну до повного тоталітаризму, а демократія остаточно знищується в парламенті за допомогою кулаків. Нинішній парламент став ручною маріонеткою в руках олігархічної влади і повністю дискредитував себе в очах власного народу. Верховна Рада сьогодні - це вищий законодавчий орган країни, в якому безкарно б`ють депутатів стільцями по голові і ламають руки тільки тому, що вони - опозиція. Я також хочу нагадати, що це парламент, який часто приймає антинародні рішення, що відверто суперечать державним інтересам України ", - сказав З.ШКІРЯК.

На його думку, саме такі погрози з боку діючої влади зараз повинні об`єднати все українське суспільство і змусити разом відстоювати свої інтереси, захищаючи майбутнє своїх дітей.