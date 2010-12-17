П'ятеро бютівців залишаються в лікарні

Члени фракції “БЮТ-Батьківщина” звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами про притягнення до відповідальності осіб, винних у нанесенні їм фізичних ушкоджень під час вчорашніх подій у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій МІЩЕНКО.

За словами С.МІЩЕНКА, під час бійки від рук «регіоналів» постраждали шестеро народних депутатів – Євген СУСЛОВ, Юрій ГНАТКЕВИЧ, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Василь КРАВЧУК, Микола ПЕТРУК і Володимир БОНДАРЕНКО.

Як сказав С.МІЩЕНКО, четверо з них, які перебувають у лікарні, доручили йому від їхнього імені звернутися до Генпрокуратури, В.БОНДАРЕНКО зробив це самостійно, а заява від М.ПЕТРУКА надійде пізніше.

“Лікарі не рекомендують депутатам пересуватися, і тому вони уповноважили мене подати заяви про порушення кримінальних справ відносно осіб, які вчинили по відношенню до них протиправні злочинні дії”, - сказав С.МІЩЕНКО.

За його словами, кожен народний депутат у своїй заяві вказує конкретну особу, до якої має претензії, та статті Кримінального кодексу, за якими вони мають бути притягнуті до відповідальності. “Деяких осіб, які брали участь у застосуванні сили, доведеться ще встановлювати”, - сказав він.

Як сказав С.МІЩЕНКО, на сьогодні “бютівці” висувають претензії до народних депутатів від Партії регіонів Петра ЦЮРКА, Дмитра САЛАМАТІНА, Вадима СТОЛАРА, Олега ЦАРЬОВА, Анатолія ГОРБАТЮКА, Олександра ПЕКЛУШЕНКА та Олександра ВОЛКОВА.

С.МІЩЕНКО зауважив, що кожен депутат звинувачується за різними статтями, зокрема, ст. 112 Кримінального кодексу України “Посягання на державного чи громадського діяча” (карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі), ст. 346 “Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча” (строк ув’язнення залежно від ступеню тяжкості злочину – до 7 років позбавлення волі), ст. 344 "Втручання у діяльність державного діяча” (до двох років) та ст. 365 “Перевищення влади або службових повноважень” (позбавлення волі до 5 років).

С.МІЩЕНКО наголосив, що Генпрокуратура, в принципі, вже мала порушити кримінальні справи. “Це очевидно. Усі бачили по телевізору ці безчинства, і тому я вважаю, що справи треба порушувати”, - сказав він.

Згідно із законодавством, додав народний депутат, Генпрокуратура має 10 днів на ухвалення рішення за даними заявами.