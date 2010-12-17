Венеціанська комісія має сумнів у легітимності конституційних змін в Україні?

Експерти Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) ставлять під сумнів легітимність конституційних змін в Україні.

Про це у коментарі УНІАН заявила член Венеціанської комісії від України Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, 17-18 грудня у Венеції відбувається засідання Європейської комісії за демократію через право. В порядку денному роботи комісії зазначено пункти про оцінку рішення Конституційного Суду України щодо скасування політичної реформи 2004 року, а також експертиза проекту Виборчого кодексу, підготовленого українським парламентом.

У перший день роботи комісія ухвалила експертний висновок стосовно рішення Конституційного Суду України про відновлення дії Конституції України в редакції 1996 року.

На думку членів Венеціанської комісії, рішення КС „ставить питання про легітимність дій у минулому, оскільки інституції України працювали протягом кількох років на основі конституційних норм, пізніше визнаних неконституційними. Це також ставить питання легітимності щодо діючих інституцій, оскільки і Президент, і парламент були обрані відповідно до конституційних норм, які більше не визнаються дійсними. Президент України після цього рішення має набагато більше повноважень, ніж могли передбачити виборці, коли він обирався. Діяльність основних державних органів у даний час базується на основі правил, змінених судом, а не на правилах, змінених демократичним легітимним органом”.

Також у проекті рішення Венеціанської комісії зазначається, що „Конституція 1996 року призвела до концентрації влади в руках Президента і до постійної конфронтації між законодавчою та виконавчою гілками влади… Починаючи з 2003 року, Венеціанська комісія виступала за всеосяжну конституційну реформу, яка підсилює повноваження парламенту, одночасно застерігаючи проти створення системи, яка не є чіткою (зрозумілою)”.

Коментуючи цей проект рішення, М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що „в європейській практиці судовий перегляд прийнятих конституційних змін є відносно рідкісним процедурним механізмом”. Тому, за її словами, експерти Венеціанської комісії вважають, що „зміна політичної системи країни, яка грунтується на рішенні Конституційного Суду, не має такої легітимності, яка може бути досягнута тільки в результаті звичайної конституційної процедури внесення змін до Конституції і попереднього відкритого і всебічного громадського обговорення”.

Таким чином, вважає М.СТАВНІЙЧУК, “перед Україною постало завдання продовжити конституційну реформу, використовуючи попередні наробки Основного Закону, залучити широкі кола експертів-конституціалістів. Відновлення легітимності системи влади справою всього політичного класу, всього суспільства”.

Вона також повідомила, що завтра, 18 грудня, Венеціанська комісія розгляне проект Виборчого кодексу, підготовленого Верховною Радою України, та стан реформування судової системи в Україні.