Кличко про бійку у ВР: сила є, розуму не треба

Лідер партії “УДАР” Віталій КЛИЧКО попереджає про можливі негативні наслідки силової політики в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, «нещодавні події у Верховній Раді – по суті, побиття народних депутатів – демонструють поступове перетворення політичного процесу в нашій країні на війну. Війну всіх проти всіх. Підхід, коли політики сприймають один одного як ворогів, тягне за собою негативні наслідки для України не лише у політичній площині, а й у суспільстві в цілому», - вважає В.КЛИЧКО.

Він підкреслив, що логіка війни неприпустима, і насамперед про це потрібно думати тим, хто провокує такі дії.

«Як людина, яка професіонально займається спортом, можу сказати, що в боксі діють жорсткі правила і певні заборони, адже суперника легко можна перетворити на інваліда. У будь-якому виді спорту головне – не сила, а розум. Для української політики це твердження, на жаль, неприйнятне. Окрім того, що тут немає правил, немає і елементарного чуття пошани, немає моралі», - заявив В.КЛИЧКО.

Тим, хто вважає за краще спиратися на силу і вважає, що утримати владу можна, лише керуючись принципом «сила є – розуму не треба», В.КЛИЧКО радить подумати про наслідки своїх дій.

«Адже такі методи можуть спровокувати у суспільстві лише одну реакцію – зростання екстремізму і радикальних настроїв серед населення. Ми вже бачимо подібні приклади в інших країнах, де влада пожинає плоди багаторічного культивування силових методів керівництва», - сказав В.КЛИЧКО.

При цьому він нагадав біблійну істину: яке посієш – таке і збереш.

«На місці українських політиків я б у першу чергу замислився над тим, що вони мають намір зібрати в майбутньому», - підкреслив В.КЛИЧКО.