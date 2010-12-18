Голуб: Путін зіграв на руку українським націоналістам

Народний депутат від КПУ Олександр ГОЛУБ вважає, що Міністерство закордонних справ України повинне нагадати прем`єр-міністру Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ про «шанобливе ставлення до нашого спільного минулого».

Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству УНІАН.

За його словами, «це той випадок, коли нашому Міністерству закордонних справ не завадило б нагадати прем`єру братської країни про шанобливе ставлення до нашого спільного минулого».

О.ГОЛУБ вважає заяву В.ПУТІНА «вельми контраверсійною». За його словами, дана заява «різко суперечить концепту «спільної перемоги», дотримуватися якого останніми роками Російська Федерація буквально вимагає від країн пострадянського простору».

За словами О.ГОЛУБА, «не виключено, що Володимир Володимирович у даному випадку висловився без належної підготовки теми». При цьому народний депутат додав, що, «з іншого боку, весь характер діалогу ПУТІНА і аудиторії підштовхує до думки про фактичний старт президентської кампанії-2012» у Росії. О.ГОЛУБ підкреслив, що, виходячи з цього, «більш ймовірно – тема «приватизації перемоги» була вкинута свідомо».

На думку О.ГОЛУБА, «аморально заради політичної користі спекулювати на святій для всіх темі Великої Перемоги». «У будь-якому випадку, таке трактування ПУТІНИМ Перемоги є проблемним для України. «Помаранчеві», що прагнули переписати історію, знецінюючи Перемогу, зазнали поразки. Народ України не зрозумів і не прийняв спроб підміни історії. Нова влада виразно дала зрозуміти: День Перемоги залишається головним святом країни. У світлі путінського висловлювання виходить, що Україна до перемоги над фашизмом має якщо не віддалене відношення, то, як мінімум, її роль вторинна», - зазначив О.ГОЛУБ.

Він уточнив: «Хіба не було 7 мільйонів українців, які билися на фронтах Вітчизняної у лавах Червоної Армії. Кожен другий з них віддав своє життя за Перемогу. На тимчасово окупованих територіях з ворогом билися українські партизани і підпільники. І добре билися. Героями Радянського Союзу стали 2072 українці, 32 стали двічі Героями. Серед 3,7 мільйона воїнів Червоної Армії, нагороджених орденами і медалями, 2,5 мільйона - українці».

О.ГОЛУБ підкреслив, що багато в чому завдяки економічному потенціалу України більшість радянських танків були виробництва Харківського паровозобудівного заводу. «Так, ця армія полягла у битвах 1941 року. Але якби її у СРСР не було, вермахт як «ніж крізь масло» дійшов би до Москви», - додав він.

Депутат-комуніст також нагадав, що робітники й інженери з Харкова налагодили випуск «тридцятьчетвірок» на Нижньотагільському вагонзаводі, і евакуйований з Маріуполя прокатний стан вже у жовтні дав першу броню на новому місці. За його словами, багато промислових гігантів сучасної Росії виросли з «тіла» евакуйованих українських заводів, зокрема, Красноярський завод комбайнів, Челябінський трубопрокатний, Алтайський вагонний завод. О.ГОЛУБ підкреслив: «Мабуть, забув російський прем`єр і про сировинну базу України, оскільки будь-який фахівець з бронетанкової техніки знає, чим обернулася для Німеччини втрата нікопольського марганцю».

Як сказав О.ГОЛУБ, «героїзм і самопожертва мільйонів українців у лавах Червоної Армії – необов`язкова умова перемоги Радянського Союзу у війні з фашистською Німеччиною?». За його словами, «путінський концепт практично грає на руку українським націоналістам, які стверджують, що воїни Червоної Армії «воювали за чужу батьківщину».

За його словами, комуністи «рішуче проти будь-яких спекуляцій на святій для всіх нас темі, а тим більше, спроб приватизації спільної для радянських людей Перемоги».

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня під час спілкування з росіянами в прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на питання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – більше 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого кривдити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все у документах», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, це зовсім не зменшує значення у спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.