Мер Черкас зрозумів, чому міліції начхати на порядок в його місті
10:57, 19 грудня 2010Політика
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Хоче сформувати муніципальну
У Черкасах наступного року буде утворено муніципальну міліцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі місцевої ТРК заявив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.
За його словами, сьогодні міліція не зацікавлена у підтриманні громадського порядку в місті. “Міліція залежить від міністра, який знаходиться у Києві, і тому вона не зацікавлена у підтриманні порядку на вулицях міста Черкаси”, - сказав, зокрема, С.ОДАРИЧ.
На думку мера Черкас, “якби керівника міліції, який відповідає за громадський порядок, призначали в місті, - відповідальність була б зовсім інша”.
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