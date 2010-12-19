Мер Черкас зрозумів, чому міліції начхати на порядок в його місті

У Черкасах наступного року буде утворено муніципальну міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі місцевої ТРК заявив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, сьогодні міліція не зацікавлена у підтриманні громадського порядку в місті. “Міліція залежить від міністра, який знаходиться у Києві, і тому вона не зацікавлена у підтриманні порядку на вулицях міста Черкаси”, - сказав, зокрема, С.ОДАРИЧ.

На думку мера Черкас, “якби керівника міліції, який відповідає за громадський порядок, призначали в місті, - відповідальність була б зовсім інша”.