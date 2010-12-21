Міллер: Україна внесе у СП з Газпромом газотранспортні потужності

Голова російського газового монополіста ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР розраховує, що спільне підприємство між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» для видобутку вугільного газу в Україні буде створено на початку 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні після переговорів із міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«Я думаю, що на початку 2011 року ми зробимо нові конкретні кроки досягнення остаточної домовленості створення цього СП», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, останніми місяцями «Газпром», «Нафтогаз» і Міністерство палива та енергетики України дуже предметно вели переговори щодо спільного підприємства і наразі сторони знаходяться в дуже просунутій стадії переговорів.

О.МІЛЛЕР нагадав, що «Газпром» уже зробив пропозиції українській стороні щодо конкретних родовищ, які могли б бути внесені до цього спільного підприємства.

Голова «Газпрому» підкреслив, що СП буде створено на паритетних засадах. Зі сторони України будуть внесені газотранспортні потужності, а зі сторони Росії будуть внесені потужності видобутку. За його словами, зараз обговорюються компанії, які можуть виступити оцінювачем для активів кожної зі сторін.

О.МІЛЛЕР висловив упевненість, що створення такого СП піде на благо двох країн для забезпечення надійного стабільного постачання газу до України й для забезпечення безперебійного транзиту російського газу через територію України до Європи.

«Це абсолютно взаємовигідний проект – це проект, який потрібен не лише Росії та Україні, не лише "Газпрому" і НАК «Нафтогаз України», але й нашим європейським партнерам», - сказав він.

У свою чергу Ю.БОЙКО підкреслив, що Україна зацікавлена в збереженні транзиту російського газу через свою територію в довгостроковій перспективі.

Він зазначив, що в середньостроковій перспективі на 5 років така впевненість є.

«Ми хочемо, що наступні покоління також мали наше надбання й повністю використовували на благо країни транзитний статус держави», - сказав міністр.

Він зазначив, що сторони перебувають у постійному діалозі й шукають модель, яка б максимально відповідала інтересам двох країн.

«Я впевнений, що ми з урахуванням підходу наших керівників, із урахуванням того клімату, який склався між нашими країнами в першу чергу завдяки відносинам президентів країн і голів урядів, ми знайдемо варіанти, які влаштують і народи, і економіки обох країн», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.