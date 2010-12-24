Наливайченко каже, що у бюджеті-2011 влада економить на громадянах

У Державному бюджеті на 2011 рік влада вирішила зекономити для себе на зарплатах і пенсіях, здоров’ї та освіті звичайних громадян.

Таку думку висловив голова Політичної ради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи ухвалення Державного бюджету на 2011 рік, повідомляє прес-служба парії “Наша Україна”.

«Якщо врахувати, що урядовий прогноз інфляції в розмірі 8,9% є штучно заниженим, то фактично мова йде про свідоме урізання владою доходів громадян», - наголосив він.

На його переконання, влада, зрадивши своїм передвиборчим зобов’язанням перед громадянами, свідомо веде людей до бідності.

«Замість гасла «Україна для людей», в новому держбюджеті реалізований протилежний принцип – країна для влади коштом громадян. Бюджет-2011 – це бюджет здирництва, який забирає гроші в людей і віддає чиновникам, щоб будувати поліцейську систему», – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, вже завтра слід очікувати зростання цін на продукти, електроенергію. “Але абсолютно зухвало, на фоні різкого урізання фінансування соціальної сфери, влада пішла на небачене збільшення видатків на обслуговування влади і чиновницького апарату”, - зазначив він.

Зокрема, за словами голови політради партії, в 2011 році діяльність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА коштуватиме для громадян на 30% більше, ніж у попередньому, прокуратури – на 80%. Зокрема, на 40% збільшено видатки на клініку Феофанія, в якій лікуються всі міністри і депутати, видатки на оздоровлення і перевезення високопосадовців.

Водночас, зростання прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної платні передбачене тільки на 8,9%, мінімальної пенсії – на 7,6%, збільшення видатків на галузь охорони здоров’я – на 2,4%, на освіту – 2,9%

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що провладна більшість у парламенті не підтримала конструктивні бюджетні пропозиції депутатів від «Нашої України» щодо покращення добробуту людей. Зокрема, були відкинуті пропозиції збільшити до прожиткового мінімуму щомісячної допомоги по догляду за дітьми до трьох років, виділення 5 млрд. грн. для підвищення посадових окладів медичних працівників та інші.

«Законом про держбюджет на 2011 рік влада в черговий раз показала, що інтереси громадян країни для неї не мають значення. Я переконаний, що українці не будуть довго терпіти владу, яка їх обдурює і обкрадає. Закликаю громадян об’єднуватися для захисту своїх законних інтересів і протидії антинародній політиці влади» - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.