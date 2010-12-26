Янукович готовий йти на компроміси із конструктивною опозицією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ чекає від конструктивної опозиції пропозицій та готовий йти з нею на компроміси при ухваленні рішень.

Про це глава держави сказав сьогодні в інтерв’ю програмі «ТСН - тиждень» в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми зацікавлені у тому, щоб отримувати альтернативні пропозиції. Але, на жаль, я не отримав жодної пропозиції, реальної, від опозиційного уряду, окрім політиканства».

«Я готовий працювати з конструктивною опозицією, зустрічатися – до речі, я це й роблю постійно – обговорювати питання. За деякими питаннями – йти на компроміси, шукати рішення», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому Президент зауважив, що не робить зі своїх контактів з опозиціонерами «показухи».

«Відверто скажу, що дехто з опозиційних політиків не хоче висвітлювати, що є такі контакти з Президентом. Не хочу створювати для них незручності і ставити умови», - зазначив глава держави.

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Як сьогодні повідомив тижневик "Дзеркало тижня", лідери опозиції спростовали заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про регулярні зустрічі з ними.

Згідно з наведеним тижневиком опитуванням лідерів політичних сил, які заявили про свою опозиційність, про дві зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ повідомив лише лідер “Фронту Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК. Інші лідери опозиційних партій - Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій КОСТЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Борис ТАРАСЮК і Олег ТЯГНИБОК - заявили, що з Президентом не зустрічалися жодного разу. Частина опозиціонерів не виключили такої можливості в майбутньому. Окремі лідери опозиції відзначили, що розмовах з В.ЯНУКОВИЧЕМ не бачать сенсу.