Прокурор просить арешту для Луценка

Прокурор просить суд змінити екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Про це УНІАН повідомила народний депутат, член фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО, яка разом з іншими депутатами перебуває на засіданні Печерського райсуду Києва.

За її словами, прокурор мотивує подання тим, що Ю.ЛУЦЕНКО ухиляється від слідства, і йдеться про справу щодо заволодіння Ю.ЛУЦЕНКОМ державними коштами в особливо великих розмірах, тобто про справу, яку Генпрокуратура вже завершила розслідувати стосовно екс-міністра.