Колишньому головному податківцю дали посаду в Азарова

Колишній голова Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олександр ПАПАЇКА призначений радником прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час представлення нового керівництва Державної податкової служби України.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віталія ЗАХАРЧЕНКА головою Державної податкової служби України.

Іншим указом Президент звільнив з посади голову ДПАУ Олександра ПАПАЇКУ.

Нагадаємо, на початку грудня указом Президента ДПАУ була реорганізована в Державну податкову службу України.