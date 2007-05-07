Ющенко зустрічається з Тимошенко і Кириленком

Зараз відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами демократичних сил В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, також на другу половину сьогоднішнього дня заплановано зустріч глави держави з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На 17.00 у графіку Президента заплановано вручення вірчих грамот послами Ізраїлю, Швейцарії та Пакистану.