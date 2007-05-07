Ющенко зустрічається з Тимошенко і Кириленком
12:38, 07 травня 2007Політика
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Януковича чекають після обіду
Зараз відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами демократичних сил В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, також на другу половину сьогоднішнього дня заплановано зустріч глави держави з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
На 17.00 у графіку Президента заплановано вручення вірчих грамот послами Ізраїлю, Швейцарії та Пакистану.
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