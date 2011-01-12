КНПУ: "Якби Служба безпеки дійсно була українською"

Понад 30 активістів обласного Комітету національного порятунку пікетували Управління Служби безпеки України у Рівному з вимогою припинити репресії проти опозиції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, переважно представники політичних і громадських організацій, які входять до обласного Комітету національного порятунку України, провели мітинг та озвучили звернення до голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, яке передали керівництву УСБУ в області.

На думку авторів звернення, «Служба безпеки України, яка мала б стояти на принципах захисту прав і свобод в Україні, мала б реагувати на порушення конституційного ладу, що чинить Президент України і Верховна Рада, стала сліпим виконавцем волі теперішньої влади».

Пікетувальники також вважають, що «узурпація Партією регіонів влади в Україні, згортання демократичних свобод, грубі порушення політичних і соціально-економічних прав громадян та зазіхання на конституційний лад становлять серйозну загрозу для існування держави як такої».

«Повномасштабні репресії проти опозиції в Україні та її лідерів Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Богдана Данилишина, Ігоря Діденка, Василя Куйбіди та інших не могли б пройти так масштабно, якби СБУ дійсно була українською», - йдеться у зверненні до В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

Цей документ підписали координатор обласного Комітету нацпорятунку Роман КОВАЛЬ, голова обласної організації Української народної партії Світлана НІКОЛІНА, голова обласної організації ВО «Свобода» Степан МОЛЧАН, заступник голови облорганізації ВО «Батьківщина» Валерій БОГОРОДИЦЬКИЙ, депутат обласної ради Сергій ШТУРХЕЦЬКИЙ (“Народна самооборона”) та інші учасники, які представляють 10 політичних партій та громадських організацій краю.