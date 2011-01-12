На Тернопільщині дві ради закликали припинити політичні репресії

Сьогодні дві місцеві ради Тернопільщини закликали Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Генпрокуратуру України припинити політичні репресії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», відповідні звернення сьогодні з ініціативи депутатської фракції «Батьківщина» було прийнято на пленарному засіданні сесії Борщівської міської ради, а також на сесії Чортківської районної ради.

У зверненнях вимагається припинити політичні репресії проти лідерів та представників опозиції, припинити переслідування організаторів та учасників акцій «Україна без Кучми»!, підприємців, які організовували акції проти прийняття Податкового кодексу. Також депутати закликають припинити утиски сільських голів, які отримали для територіальних громад машини “швидкої допомоги”, а також притягнути до відповідальності народних депутатів від Партії регіонів, «які влаштували жорстоке побоїще у Верховній Раді України».

Голова Чортківської районної партійної організації ВО «Батьківщина», керівник депутатської фракції «Батьківщина» у Чортківській райраді Віктор ШЕПЕТА зауважив, що проект рішення з вимогами до Президента та Генпрокуратури підтримали не всі опозиційні демократичні сили у райраді.

«На великий подив присутніх частина «Нашої України» на чолі з керівником фракції проголосували «проти» припинення політичних репресій опозиції в Україні, а вочевидь і всіх інших, перелічених в заяві вимог до діючої антиукраїнської влади. Звісно ж, не сподобалася заява до Президента і депутатам від Партії регіонів, вони «утрималися» при голосуванні, але це не завадило сесії прийняти цей проект рішення 51 депутатськими голосами «за», - розповів В.ШЕПЕТА.

У своїй заяві депутати Чортківської райради вимагають також припинити знущання над пам’яттю історично-важливих постатей-Героїв України.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня Тернопільська міська рада уже прийняла звернення до В.ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради та Генеральної прокуратури, в якому вимагає припинити політичні репресії в Україні.

Того ж дня обласна рада не зуміла прийняти аналогічне звернення, оскільки депутати з міжфракційного об’єднання «Стабільність і реформи» не взяли участь у голосуванні, відповідно забракло необхідної кількості голосів.