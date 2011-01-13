Шкіль про Данилишина, Чехію, прецедент і витверезливий фактор

Надання екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку у Чехії є підтвердженням наявності політичних репресій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив народний депутат, член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ШКІЛЬ.

«Політичний притулок, який надає країна - у даному випадку це Чехія, – визнає конкретну особу політичним вигнанцем і те, що його переслідують з політичних міркувань», - сказав А.ШКІЛЬ.

Він висловив сумнів з приводу того, що на рішення Чехії міг впливати зовнішній чинник, зокрема, інші європейські країни.

«Чехія дуже чутлива до недемократичних проявів сусідніх країн, і тому дуже ретельним було вивчення відповідних документів. Це рішення є серйозним дзвінком для української влади», - сказав А.ШКІЛЬ.

Він також не виключив, що таке рішення Чехії може стати прецедентом для того, щоб за політичним притулком звернулися інші українські екс-посадовці. «Я думаю, що кожен чиновник це може зробити з колишніх, особливо після того, що трапилося. Це є прецедентне право», - додав народний депутат.

А.ШКІЛЬ також не виключив, що таке рішення Чехії може потягнути за собою досить серйозні наслідки для України і для української влади, що стане «об’єктивно витверезливим фактором».