Тимошенко дякує ЄС і Чехії за Данилишина

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що надання екс-міністра економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку у Чехії – країні Європейського Cоюзу – означає, що Європа визнала: в Україні має місце вибіркове застосування правосуддя для переслідування політичних опонентів влади.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Дякую всім громадським і державним діячам Європейського Союзу та Чехії, які допомогли захистити свободу та право на життя Богдана ДАНИЛИШИНА та з розумінням поставилися до ситуації в Україні і ухвалили справедливе рішення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, за сумним збігом обставин, повідомлення про надання Б.ДАНИЛИШИНУ політичного притулку в Чехії надійшло в один день з інформацією про втрату Україною статусу вільної країни у щорічному рейтингу, який укладає всесвітньовідома міжнародна організація Freedom House.

"Усе це разом і є об’єктивною оцінкою європейською і світовою спільнотою результатів першого року діяльності Віктора ЯНУКОВИЧА", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.