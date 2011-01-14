Ющенко регулярно спілкується з Януковичем

Колишній президент Віктор Ющенко регулярно спілкується з чинним президентом Віктором Януковичем. Про це, як повідомляє ТСН , розповіла прес-секретар Ющенка Ірина Ваннікова.

"Віктор Андрійович регулярно спілкується з усіма впливовими політиками в Україні. Це факт. Зокрема, має телефонні розмови й з Віктором Януковичем. І в цьому немає ніякої таємниці", - сказала вона.

Ваннікова зазначила, що це є нормальним для підтримки діалогу влади й опозиції.

За її словами, Ющенко спілкується із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, колишнім президентами США Біллом Клінтоном і Литви Валдасом Адамкусом, підтримує дружні зв`язки з багатьма іншими чинними й колишніми керівниками держав.

Ваннікова зазначила, що особистою трагедією для Ющенка стала смерть його друга, президента Польщі Леха Качинського.

Нагадаємо, як стало відомо з документів, оприлюднених WikiLeaks, США забороняли Ющенку під час президентства зустрічатися з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.