Янукович хоче, щоб Азаров контролював фінанси не тоді, коли їх уже вкрали

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА забезпечити ефективний контроль за використанням державних фінансів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що відповідальність за ефективне використання державних фінансів покладене на чиновників усіх рівнів.

«Тому, Миколо Яновичу, я неодноразово казав про те, що коли ми постфактум розбираємося у порушеннях, які були в системі бюджетній – це виглядає так, що ми не контролюємо своєчасно цей процес. Нам треба робити упереджувальні дії: контролювати впродовж фінансового року не тоді, коли вкрали вже кошти, а потім ми їх шукаємо, як, на прикладі минулого року, за кордоном, витягуємо, і не завжди нам це вдається, а інколи це роками продовжується», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра.

Як наголосив Президент, «можна навести багато прикладів того, скільки за роки Незалежності було виведено з України коштів і не повернуто державі».