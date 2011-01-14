Янукович заявив Азарову, що втілення Податкового кодексу - на його совісті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА завершити проведення податкової реформи і дерегуляцію ведення підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому глава держави наголосив сьогодні під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на нагальну необхідність завершення деяких реформ, які були започатковані минулого року. Зокрема, він акцентував увагу на завершенні податкової реформи, а також завдань із дерегуляції ведення підприємницької діяльності в Україні.

«Тому моя категорична вимога: завершити завдання дерегуляції як невідкладні, Миколо Яновичу. Це на Вашій совісті», - наголосив Президент, звертаючись до прем’єр-міністра.

Як зазначив глава держави, цей процес полягає у площині втілення нового Податкового кодексу.

«І початок податкової реформи зараз повинен також показати шлях її завершення. І я чекаю від Вас, коли Ви передбачаєте завершити податкову реформу», - заявив Президент прем’єр-міністру.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ висунув вимогу до уряду завершити розробку та прийняття необхідних нормативно-правових актів, спрямованих на повноцінне впровадження нового Податкового кодексу.