Наша Україна вирішила піти на акцію до Дня злуки

Президія політичної ради партії «Наша Україна» вирішила, що 22 січня о 14.00 члени партії, партнери та громадські організації візьмуть участь у спільній акції з нагоди Дня злуки на Софійській площі у Києві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

У партії закликають усіх небайдужих громадян взяти участь у заходах та «показати, що Україна – європейська сучасна нація. Соборність та єдність України завжди була і є для нас найвищою цінністю, адже за неї боролось багато поколінь українців. У цій історичній боротьбі ми перемогли, і сьогодні маємо робити все для її збереження та розвитку».