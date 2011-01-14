Янукович хоче широку амністію для дітей, які перебувають за гратами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає необхідною спеціальну широку амністію і помилування для дітей, які перебувають за гратами.

Про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Зокрема, на прохання Президента Н.КАРПАЧОВА подала своє бачення найбільш проблемних моментів у цій сфері.

Особливу увагу співрозмовники приділили підготовці до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН з прав дитини. Президент, зокрема, говорив про те, як захистити найбільш обездолених дітей і дав доручення уряду забезпечити проведення всіх заходів, пов’язаних з 20-річчям ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини, які відбуватимуться у лютому цього року.

Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ обговорив з омбудсманом проведення загальної амністії, якої в Україні не було два роки.

Глава держави також загострив увагу на питанні порушень прав людини під час затримань та арештів.

Президент звернувся до правоохоронців і суддів України з вимогою не допускати зловживання правом на арешти і застосовувати цей захід лише як виняткову міру запобіжного заходу, зазначивши, що проти зловживань правом на арешти.

При цьому Президент звернув увагу на необхідність неухильного дотримання правоохоронцями і суддями вимог Конституції України, норм Кримінально-процесуального кодексу, інших законів та рішень Європейського Суду з прав людини.

У свою чергу Н.КАРПАЧОВА підкреслила важливість позиції Президента стосовно ухвалення в парламенті закону про доступ до публічної інформації.