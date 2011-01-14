Шкіряк розцінює заяву Могильова як цинічне залякування громадян

Сьогоднішня заява міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про очікування кровопролиття у День Соборності в Києві є цинічним залякуванням громадян України.

Про це заявив лідер громадської організації «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Сьогоднішню заяву міністра внутрішніх справ України пана МОГИЛЬОВА у Верховній Раді можна розцінювати як чергове цинічне залякування громадян України напередодні святкування Дня Соборності 22 січня», - сказав З.ШКІРЯК

Голова СХП вважає, що такі, «нічим не обгрунтовані, заяви з боку вищої посадової особи неприпустимі», і носять відверто провокаційний характер.

«Очевидно, що нинішня влада боїться людей і докладає всі зусилля, щоб максимально знизити будь-які прояви громадянської активності», - заявив З.ШКІРЯК.

«У тому, що вони сьогодні готові піти на будь-які крайні заходи по відношенню до своїх співгромадян, ні в кого сумнівів не викликає. Але я хочу нагадати представникам влади, що 22 січня, День Соборності України - це свято єднання країни. А запланований на 22 січня мітинг на Софійській площі носить виключно мирний характер», - підкреслив політик.

“Говорити про «кровопролиття» у святковий для кожного патріота своєї країни день можуть говорити тільки ті, хто знає або готує такі дії», - додав лідер «Нового Києва».

Політик також наголосив, що, незважаючи на всі ці заяви, мітинг відбудеться, і ніщо не завадить зібратися людям разом, щоб у конституційний спосіб відзначити цей важливий в історії України день.

«Я переконаний, що кожен свідомий громадянин, незалежно від політичних вподобань, повинен приєднатися і взяти участь у цій акції», - підсумував З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, А.МОГИЛЬОВ заявив під час виступу у ВР, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується кровопролиття.

За словами міністра, «у нас є інформація, що 22 числа акція протесту планується – планується кровопролиття у місті Києві». Він додав, що готується акція з тим, «щоб потім перед усім світом показати, що твориться в Україні».