Ющенко: Янукович повинен запропонувати формулу політичного діалогу

Президент Віктор Янукович в 2011 році повинен запропонувати формулу політичного діалогу в країні. Про це заявив екс-президент Віктор Ющенко в ефірі 5 каналу.

"Я чекаю, що президент країни запропонує формулу політичного діалогу для тих сил, які ми називаємо парламентські і позапарламентські", - наводить його слова Українська правда.

"Це місія президента, а не ходить кожну п’ятницю на "собачі бої" на українське телебачення, для того щоб рвати націю", - уточнив екс-президент.

Крім того, Ющенко вважає, що в 2011 році необхідно змінити "мовну політику, гуманітарну політику в сенсі нашої історії і повернутися ближче до культури".