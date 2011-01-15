БЮТ: "порожняком" виявилися всі передвиборчі обіцянки Януковича

БЮТ заявляє, що репресіями проти сотень активістів податкового Майдану Президент Віктор ЯНУКОВИЧ продемонстрував, що його слова нічого не варті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Коли ЯНУКОВИЧ з АЗАРОВИМ приходили пити чай у намети підприємців на Майдані Незалежності у Києві, у них не виникало питання про пошкодження плитки, яке сьогодні «шиють» активістам податкового Майдану. Навпаки, Президент та його Адміністрація неодноразово заявляли, що протести підприємців у зв`язку з можливим обмеженням їхніх прав і свобод мають право на життя”, - зазначається в повідомленні. Однак на сьогодні міліція допитала вже понад 100 активістів Майдану-2, підкреслили в БЮТ.

Відтак, наголосили в опозиції, “все, що було сказано та наобіцяне підприємцям ЯНУКОВИЧЕМ з АЗАРОВИМ, - виявилося брехнею. Як зрештою «порожняком» виявилися усі виборчі обіцянки Президента”.

За словами БЮТівців, “на підприємців почалися масові гоніння лише за те, що вони наважилися захищати конституційне право своїх родин на нормальне життя та гідну працю”.

“Всі, хто ще сподівався, що з ЯНУКОВИЧЕМ та його режимом можна вести конструктивний діалог, мають розуміти, що слова та обіцянки Президента не варті і виїденого яйця”, - підкреслили в БЮТ.

Як повідомлялося, за даними на координатора податкового Майдану Олександра ДАНИЛЮКА, міліція допитує понад 100 активістів цієї акції.

Зокрема, що після проведення акцій протесту проти Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи. За ними силові структури викликають на допити понад 100 активістів Майдану.

За словами О.ДАНИЛЮКА, правоохоронні органи активізували дії стосовно активних учасників акції протесту. «Це справжні репресії, і нічого спільного з правосуддям не мають» - заявив О.ДАНИЛЮК.