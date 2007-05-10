Азаров вважає, що дострокові вибори можуть як вирішити кризу, так і ускладнити

Перший віце-прем’єр-міністр України, співголова робочої групи Микола АЗАРОВ вважає, що дострокові парламентські вибори можуть як вирішити політичну кризу, так і ускладнити її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі Президента України Віктором ЮЩЕНКОМ зі спільною робочою групою з підготовки нормативно-правових актів, пов’язаних із проведенням позачергових виборів до ВР.

М.АЗАРОВ переконаний, що необхідно ретельно напрацювати документи, щоб вибори відбувались в рамках Конституції і законодавства України.

М.АЗАРОВ висловив думку, що Президент спільно з прем’єром мали зібрати робочу групу із самого початку на організаційне засідання, щоб визначити завдання для цієї групи.

Водночас він розповів, що на першому ж засіданні була розроблена “дорожня карта” на шляху до організації дострокових виборів. М.АЗАРОВ окреслив основні етапи цієї “дорожньої карти”. Він зауважив, що було винесено за дужки дату проведення виборів. «Ми домовились на першому ж засіданні, що дату проведення виборів окреслять прем’єр-міністр і Президент на своїй зустрічі після того, як будуть розроблені всі необхідні документи», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що робоча група домовилась, що має бути ухвалена постанова ВР про забезпечення проведення призначених на конституційних підставах чесних, прозорих і демократичних позачергових виборів ВР України та організацію роботи ВР на період до відкриття першої сесії ВР нового скликання. При цьому М.АЗАРОВ наголосив на конституційних підставах дострокових виборів, зазначених у проекті постанови. Також він зазначив, що в пакеті змін до закону про вибори народних депутатів відповідні пропозиції були внесені Центральною виборчою комісією. Він підкреслив, що чинне законодавство не дає можливості організувати дострокові вибори на базі Указу Президента.

Також до пакету входять зміни до бюджету щодо фінансування виборів, внесення змін до державного бюджету, зміни до закону про статус народного депутата, внесення змін до регламенту ВР, формування персонального складу ЦВК відповідно до вимог закону України про ЦВК, створення державного реєстру виборців, внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства з метою забезпечення неупередженого розгляду позовів судами щодо виборчого процесу. А також щодо відповідних рішень Президента України та Кабінету Міністрів України.

Він також повідомив, що є домовленість про створення на паритетних засадах робочої комісії з підготовки нової редакції Конституції. За словами М.АЗАРОВА, це є основними документами, над якими працювала робоча група впродовж 5 днів. «Сам перелік цих документів говорить про те, що документи непрості і вимагають серйозної роботи, і ми дійсно достатньо серйозно над ними працюємо», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ повідомив, що на сьогоднішній день щодо вище зазначеного проекту постанови залишається неузгоджених 2-3 пункту і над ними необхідно працювати.