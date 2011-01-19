Янукович закликав японців «потрогати власними руками» Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає японських бізнесменів переглянути стратегії розвитку свого бізнесу та активніше співпрацювати на українському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на першому українсько-японському інвестиційному семінарі «Інвестиційні можливості України», який відбувся сьогодні у Токіо в рамках офіційного візиту В.ЯНУКОВИЧА до Японії.

«Уявіть собі одну з найбільших європейських країн, яка, з одного боку, межує з Росією, з іншого – з Європейським Союзом; а ще з іншого – має широкий вихід до Чорного моря. Уявіть собі країну, яка виробляє сучасні космічні кораблі та іншу новітню продукцію машинобудування. Уявіть собі країну з практично необмеженим потенціалом сільського господарства; країну, яка входить до десятки світових лідерів за кількістю дипломованих програмістів; країну з освіченим працьовитим народом, для якого нинішній історичний момент – це момент істини, момент випробування та іспиту на здатність бути успішними», - сказав Президент України, звертаючись до представників японських ділових кіл.

За його словами, якщо всі ці чинники поєднати, то «ви побачите ідеальний момент для успішного здійснення інвестицій, якщо ви сміливі». «А японський народ я знаю як народ працьовитий, сміливий і рішучий», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

«Сьогодні Україна – це три в одному: правильне місце, правильний час і правильне рішення. Я не закликаю вас повірити на слово, хоча в Японії слово завжди має величезну вагу. Я закликаю вас, як в Україні кажуть – це українське прислів’я, - потрогати власними руками і побачити власними очима», - продовжив український лідер, наголосивши, що у найближчому майбутньому Україна за наявними прогнозами матиме один з найкращих показників економічного зростання на європейському континенті.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ акцентував увагу на високій зацікавленості української сторони у присутності японського бізнесу в усіх сферах економіки та освоєнні японським капіталом перспективного ринку України. «Тому запрошую компанії Японії серйозно переглянути стратегії розвитку бізнесу на українському напрямку з урахуванням позитивним змін, які відбулися в нашій державі за останні місяці», - закликав Президент України.