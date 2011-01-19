Рада підприємців при ВР вимагає припинити тиск на активістів Майдану

Рада підприємців при Верховній Раді України вимагає від влади припинити тиск на активістів підприємницького руху.

Про це йдеться в заяві Ради підприємців при ВР щодо тиску силових органів на активістів підприємницького руху, переданій УНІАН, яку підписали співголови Ради підприємців при ВР Наталія КОРОЛЕВСЬКА та Євген ШАПОВАЛЕНКО.

У заяві констатується, що «сьогодні українське суспільство є свідком того, як після впровадження антисоціального та дискримінаційного Податкового кодексу влада чинить неприхований тиск на своїх громадян, які не побоялися відкрито сказати “НІ” експериментам влади. Так, у понеділок, 17 січня, представниками силових структур Луганської області проводилася багаточасова перевірка господарської діяльності підприємця, голови профспілки «Підприємці Луганщини», члена Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, активіста «податкового майдану» Ігоря ЗАПРУДНОГО. Впевнені, що такі дії — це помста активісту підприємницького руху, який твердо відстоює право на законну і вільну підприємницьку діяльність».

Рада підприємців при ВР зазначає, що це – не поодинокий випадок тиску на підприємницьку спільноту. Останнім часом посилюються переслідування бізнесу з боку контролюючих органів, зростає кількість незаконних кримінальних переслідувань підприємців. Перевищення повноважень чиновниками набуває масового характеру. Рада підприємців заявляє, що такі дії шкодять економіці країни. Невиправданий адміністративний та фіскальний тиск руйнує підвалини економічної свободи, без чого Україні не можливо створити нову, інноваційну модель економіки.

Автори заяви засуджують репресивні дії силових структур і приєднуються до звернення в прокуратуру народного депутата та співголови Ради підприємців при Верховній Раді України Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ щодо перевірки дій правоохоронних органів щодо луганського підприємця І.ЗАПРУДНОГО. Вона також вимагають від органів влади «припинити агресію щодо найбільш економічно активних громадян України».