В СБУ називають цинізмом заяви опозиції про вибухи в Макіївці

В СБУ називають цинізмом заяви деяких опозиційних політиків про те, що вибухи в Макіївці є «політичною технологією».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Заяви деяких опозиційних політиків про те, що вибухи в Макіївці є начебто «політичною технологією», вражають своїм цинізмом. Говорити так безвідповідально можуть лише ті, для кого це стало нормою життя і щоденною практикою», - йдеться в повідомленні.

“Дякувати Богові, що в результаті вибухів не постраждали люди, обійшлося без жертв. Терор - це, насамперед, людське горе, біль, втрати. І той, хто висловлює навіть припущення про «політичні технології», є безвідповідальною особою, яка не погребує нічим заради привертання уваги до своєї особи”, - сказали в СБУ.

В прес-центрі підкреслили, що останню добу всі сили СБУ, МВС та інших структур Антитерористичного центру залучені для розкриття злочину і недопущення нових вибухів. При цьому в СБУ запевнили, що володіють всіма засобами і необхідним досвідом для виявлення злочинців, вони відповідатимуть перед законом.

“Ще раз наголошуємо, що головною версією вибухів залишається бажання злочинців отримати грошову винагороду. Це - кримінальний злочин, здійснений суспільно небезпечним засобом. Слідчо-оперативні дії відносно виконавців вибухів тривають”, - підкреслили в СБУ, зазначивши, що про хід розслідування та його результати постійно інформуватимуть громадськість.