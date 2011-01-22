У Києві міліція не зафіксувала жодних порушень громадського порядку

У Києві міліція на даний час не зафіксувала жодних порушень громадського порядку на заходах, присвячених Дню Соборності України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, у місцях проведення цих заходів близько 2 тисяч столичних правоохоронців забезпечують охорону порядку.

У церемоніях покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському взяли участь близько 2-х та 1-ї тисячі громадян відповідно.

Зараз у центральній частині Києва тривають урочистості, організовані місцевою владою, а також громадськими організаціями та політичними партіями.

“На Софійській площі столиці близько трьох тисяч осіб беруть участь у святкуванні Дня Соборності, а на Майдані Незалежності за святковим концертом спостерігають понад 10 тисяч громадян”, - повідомляє ВЗГ.

Наразі столичною міліцією не зафіксовано жодних порушень громадського порядку. Міліція й надалі, до закінчення заходів, докладатиме всіх зусиль, щоб свято пройшло належним чином, без правопорушень та непорозумінь.

Водночас правоохоронці звертаються до учасників масових заходів з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на можливі провокації, бути ввічливими та толерантними одне до одного і сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.