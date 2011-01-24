СБУ крутить пальцем біля скроні - кривдника Ющенка вони не допитували

В Службі безпеки України спростовують інформацію про допит чоловіка, який минулої п’ятниці біля Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури висловив своє незадоволення екс-президенту Віктору ЮЩЕНКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «відповіддю на цю інформацію може бути лише жест покрутити пальцем біля скроні та порекомендувати особам, які розповсюджують цю інформацію, лікуватися».

Як повідомляв УНІАН, про те, що СБУ викликала на допит чоловіка, у якого з В.ЮЩЕНКОМ 21 січня біля ГПУ виник конфлікт, заявила громадянка Ніна ШУЛЯК, яка була тоді свідком інциденту.

За її словами, вчора і сьогодні СБУ впродовж чотирьох годин допитувала Василя ДУБОВИЦЬКОГО.

«Вчора він мені передзвонив і повідомив, що до нього прийшли додому двоє чоловіків, сказали, що машина чекає, і забрали в СБУ. Йому сказали, щоб взяв теплий одяг та їжу на три дні. Він хвора людина, у нього цукровий діабет, його чотири години тримали, вимагаючи зізнання у тому, хто платить йому гроші за участь у акціях під ГПУ», - сказала Н.ШУЛЯК.

Вона повідомила, що вчора В.ДУБОВИЦЬКОГО відпустили за станом здоров’я через підвищений цукор у крові, але сказали прийти сьогодні на 8 годину ранку. Сьогодні, додала вона, його також допитували 4 години. Наразі, за її словами, В.ДУБОВИЦЬКОГО відпустили, але відібрали паспорт.

Н.ШУЛЯК зауважила, що В.ДУБОВИЦЬКОМУ в провину начебто ставлять саме образу В.ЮЩЕНКА.

Довідка УНІАН. 21 січня спілкуванню журналістів з колишнім Президентом В.ЮЩЕНКОМ, який прибув у ГПУ, завадив інцидент, який виник між екс-президентом і невідомим громадянином.

Коли екс-президент вийшов з машини, невідомий чоловік почав вигукувати образи на його адресу. "Як ти можеш дивитися людям в очі?", - кричав, зокрема, громадянин.