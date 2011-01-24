Вибух у Домодєдово забрав життя 10 людей?

До десяти людей загинули, десятки постраждалих при вибуху в Домодєдово, повідомило "РИА Новости" джерело в силових структурах РФ.

"За попередніми даними, загинули до десяти людей, поранення одержали десятки", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, точному підрахунку загиблих заважає сильне задимлення в залі прильоту.