У Домодєдово загинула 31 людина, 130 поранених

Внаслідок вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» загинула 31 людина, ще 130 - постраждали.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це повідомили в Мінздоровсоцрозвитку.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник. Підрахувати точну кількість постраждалих заважає сильне задимлення в залі. У зв`язку з вибухом декілька міжнародних рейсів - із Китаю, Німеччини, Туреччини та Вірменії - затримуються.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації.

Для надання практичної допомоги в аеропорт направлено групк досвідчених криміналістів центрального апарату Слідчого комітету Російської Федерації.