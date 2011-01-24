Правоохоронці затримали екс-спікера ВР Криму Гриценка
17:05, 24 січня 2011Політика
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За підозрою в махінаціях із землею
|Анатолій ГРИЦЕНКО
Про це УНІАН повідомило джерело в кримському парламенті, близьке до Партії регіонів.
Проте співрозмовник агентства не зміг назвати дату затримання й силовиків, які брали участь у цій операції.
Разом із тим у Генеральній прокуратурі УНІАН повідомили, що кримінальну справу стосовно А.ГРИЦЕНКА порушено за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.
За даними прес-служби ГПУ, кримінальну справу було порушено 21 січня, а сьогодні А.ГРИЦЕНКА було взято під варту.
А.ГРИЦЕНКО був спікером ВР Криму з травня 2006 року по березень 2010 року.
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