Правоохоронці затримали екс-спікера ВР Криму Гриценка

Правоохоронці затримали колишнього голову Верховної Ради Криму, депутата кримського парламенту з фракції Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА за підозрою в причетності до махінацій із земельними ділянками.

Про це УНІАН повідомило джерело в кримському парламенті, близьке до Партії регіонів.

Проте співрозмовник агентства не зміг назвати дату затримання й силовиків, які брали участь у цій операції.

Разом із тим у Генеральній прокуратурі УНІАН повідомили, що кримінальну справу стосовно А.ГРИЦЕНКА порушено за ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

За даними прес-служби ГПУ, кримінальну справу було порушено 21 січня, а сьогодні А.ГРИЦЕНКА було взято під варту.

А.ГРИЦЕНКО був спікером ВР Криму з травня 2006 року по березень 2010 року.