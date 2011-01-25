Тимошенко: вони ще не вирішили - давати мені умовний вирок чи саджати

Тимошенко: влада не може визначити варіант мого виключення з політичної боротьби

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що влада ще не визначилася з механізмом виключення її з політичної боротьби.

"Вони хочуть будь-яким способом не допустити мене до парламентських виборів і до виборів президентських. І вони зараз коливаються - або через повністю контрольовані ними суди винести умовний вирок, який, по суті, може зробити мене судимою людиною і тоді у мене не буде можливості брати участь у виборах, або піти найрадикальнішим варіантом - посадити у в`язницю", - сказала Юлія Тимошенко в інтерв`ю сайту Главное.ua.

На її думку, влада боїться її конкуренції, оскільки є слабкою для того, щоб чесно змагатися. "Вони зараз коливаються. І розглядають два варіанти, але мета одна: за будь-яких обставин прибрати справжнього опонента з конкурентного поля. Тому що вони слабкі, щоб чесно змагатися, і вони занадто жадібні, щоб у цій конкуренції отримати підтримку людей. Тому що вони з народом не діляться", - наводить цитату з інтерв`ю сайт Тимошенко.

Юлія Тимошенко нагадала, що в результаті численних зовнішніх і внутрішніх перевірок діяльності її уряду влада сформулювала лише дві претензії. "Перша - це те, що в кризу за рахунок нібито екологічних грошей я виплатила людям пенсію. І друга претензія влади - що я 12 млн. євро витратила на те, щоб майже три тисячі сіл забезпечити спеціальним медичним транспортом (причому, за ціною на 30% нижче оптової). Зараз вони говорять, що єдина моя вина в тому, що це машини, до яких не можна поставити носилки", - додала екс-прем`єр.

"Для мене великий комплімент, що за рік ретельної перевірки кожного підписаного мною документа, кожного рішення уряду вони знайшли ці дві претензії, за які, в принципі, мені треба би було видати грамоту. У мене немає страху, тому що я знаю, що на посаді Прем`єр-міністра я нічого не приватизувала нечесно, ніде не накопичила, ні на яких рахунках і не прийняла ніякого незаконного рішення. Навіть у кризу, коли все навколо валилося. Я не брала собі землю, не купувала собі вертольоти", - підкреслила Юлія Тимошенко .

При цьому екс-прем`єр звернула увагу на той факт, що на забезпечення автомобілями швидкої допомоги було виділено 12,5 мільйонів євро в той час, як на придбання одного вертольота для Віктора Януковича було виділено з державного бюджету 17 мільйонів євро.

"Усе, що сьогодні купує Янукович, я рахую. Рахую, скільки б ще сіл можна було б забезпечити ФАПами та санітарними машинами, якщо б він не купував ці вертольоти, літаки, не будував собі злітно-посадочні смуги, в тому числі Межигір`я. Ось тому страху в мене немає. Тому що у мене в серці немає відчуття провини. Я не винна і тому мені не страшно ходити в суди, навіть якщо вони кишенькові. А друге - це те, що я віруюча людина. І я точно знаю, що якщо перед Господом я можу стояти рівно і не згинатися з точки зору своєї роботи Прем`єр-міністра і знаю, що можу тримати перед Ним звіт, то як-небудь звіт перед мафією я витримаю", - заявила Юлія Тимошенко.