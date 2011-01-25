У Києві з 27 по 30 січня пройде виставка-ярмарок «Світ хутра».

Місце проведення - Київський Палац спорту (пл. Спортивна, 1, метро «Палац спорту»). Відвідувачі виставки зможуть побачити в одному місці і порівняти вироби більш як 100 кращих українських виробників і представників провідних компаній Греції, Росії, Туреччини, Китаю, Польщі, Словаччини.

На виставці-ярмарку "Світ хутра" представлені шуби сучасного і класичного стилю з різноманітного хутра: норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика; а також - дублянки, головні убори, аксесуари з хутра та шкіри та ін. Різноманітні кольори, будь-які розміри, найсвіжіші тенденції хутряної моди для жінок і чоловіків, ціни від виробника.

На виставці – велика кількість виробів з хутра і шкіри, велика кількість знижок!

Виставка працює в Київському Палаці спорту з 11.00 до 19.00, вхід вільний.

www.vybir.kiev.ua

