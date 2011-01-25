Янукович віддав свої книжки бібліотеці у Москві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ передав Бібліотеці української літератури у Москві велику добірку українських книжок з приватної колекції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, серед переданих ним видань – «Богдан Хмельницький» М.Костомарова, ліричні збірки Івана Франка, у тому числі – «Зів’яле листя», україномовні твори Петра Кононенка, двотомне «Житія святих для дітей», альбом «Український живопис» та багато інших.

Також В.ЯНУКОВИЧ передав бібліотеці кілька своїх власних книжок, зокрема, «Здолати шлях».

Президент дав доручення Міністерству культури України постійно займатися наповненням книжкового фонду бібліотеки.

Передав книжки бібліотеці Надзвичайний і Повноважний Посол України у Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО у присутності статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ Росії Григорія КАРАСІНА та заступника мера столиці Росії Людмили ШВЕЦОВОЇ.