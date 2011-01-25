Тимошенко спростовує слова прокурора, ніби сама просилася на слідство

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяву генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, що досудове слідство за її кримінальною справою поновлено на прохання її адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, коментуючи відповідну заяву генерального прокурора В.ПШОНКИ.

«Якщо Генеральна прокуратура так притко задовольняє всі мої прохання, то треба, мені здається, задовольнити головне моє прохання, яке я передала у письмовому вигляді – це закрити кримінальну справу щодо Кіотських грошей за відсутністю повністю складу злочину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» також нагадала, що Генеральна прокуратура відмовила у задоволенні ще одного її клопотання про можливість поїхати до Брюсселя на робочі зустрічі з керівництвом Європейського Союзу, з керівництвом Європейської народної партії. «Мені здається, що прокуратура діє не на мої клопотання, а на замовлення Президента України щодо розправи зі своїм головним конкурентом», - переконана вона.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ 30 грудня 2010 року пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор В.ПШОНКА заявляв, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

18 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що внесла на розгляд слідчих клопотання про необхідність закриття кримінальної справи, порушеної проти неї за обвинуваченням у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Сьогодні, 25 січня, В.ПШОНКА заявив, що слідчі Генеральної прокуратури поновили розслідування кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО на її прохання і прохання її адвоката.