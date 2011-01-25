ГПУ не пускає Тимошенко до Брюсселя

Генеральна прокуратура України відмовила лідеру партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні її клопотання про можливість здійснення поїздки до Брюсселю (Бельгія)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після майже п’ятигодинного допиту в Генпрокуратурі.

«На моє клопотання відносно того, щоб вони мене відпустили в Брюссель на робочі зустрічі з керівництвом Європейського Союзу, з керівництвом Європейської народної партії, я отримала відмову», - сказала вона.

За її словами, відмова слідчих мотивована тим, що запрошення на її ім’я відвідати Брюссель було надано англійською мовою, тобто без перекладу.

«Я думаю, що я зроблю ще одне клопотання, перекладу ці запрошення, як вони кажуть їх завірити треба нотаріально, хоча їм достатньо відкрити засоби масової інформації і почитати, що таке запрошення є, що воно прозвучало публічно, його ніхто не приховує», - сказала вона.

«Те, що генпрокурор ПШОНКА відмовив мені в поїздці до Брюсселя – це ще одна ознака якогось дивного страху, який має ЯНУКОВИЧ і який переходить як заразна хвороба на всіх його підлеглих. Страх, що світ буде знати про те, що відбувається в Україні, страх проте, що він втрачає свою владу і страх відповідати за все, що він сьогодні робить», - припустила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО отримала два запрошення відвідати Брюссель на початку лютого цього року. Зокрема, на зустріч до штаб-квартири Європейської народної партії в період з 31 січня по 4 лютого Ю.ТИМОШЕНКО запрошують керівники ЄНП Вільфред МАРТЕНС та Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІС. "Ми занепокоєні останніми діями влади по відношенню до опозиції. Зокрема, ЄНП дуже стурбована кримінальною справою, відкритою проти Вас", - йдеться у запрошенні. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО запрошують виступити на святкуванні 50-річчя асоціації Європейських студентів-демократів (EDS), яке відбудеться у Брюсселі 1 лютого.