Пшонка: розслідування справи стосовно Тимошенко поновили на її прохання

Слідчі Генеральної прокуратури поновили розслідування кримінальної справи стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на її прохання і прохання її адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив генпрокурор Віктор ПШОНКА.

«Слідчий відповідно до вимог її звернення і її адвоката прийняв таке рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ 30 грудня 2010 року пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор В.ПШОНКА заявляв, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

18 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що внесла на розгляд слідчих клопотання про необхідність закриття кримінальної справи, порушеної проти неї за обвинуваченням у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.