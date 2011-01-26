«Телячья мова» вилізе боком сержанту Швецю?

Одеське міське управління Державтоінспекції проводить службове розслідування за фактом відвертої демонстрації неповаги до державної мовиз боку інспектора ДАІ, старшого сержанта ШВЕЦЯ при виконанні своїх службових обов’язків.

Про це повідомила в інтерв’ю УНІАН керівник відділу взаємодії зі ЗМІ Одеського обласного управління ДАІ МВС України Лілія ЧОРНА.

Інспектор ДАІ відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля 22 січня. Під час розмови старший сержант ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не понимаю телячью мову".

«Після отримання пояснення від старшого сержанта ШВЕЦЯ щодо свого протиправного вчинку буде вжито необхідних заходів реагування, про що буде повідомлено громадськість», - зазначила Л.ЧОРНА, додавши, що висловлює позицію керівництва місцевого Управління ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у разі підтвердження наведених фактів заходи дисциплінарного впливу будуть також вжиті до керівників інспектора, які не забезпечили належну професійну підготовку старшого сержанта міліції.